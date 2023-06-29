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НовостиПроисшествия29 июня 2023 13:35

Крымчанка получила семь лет колонии за взрывное устройство в сумочке

Женщина не признала свою вину
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
С решением суда женщина не согласилась

С решением суда женщина не согласилась

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Кировского района Крыма получила реальный тюремный срок на взрывное устройство, которое она носила в сумке. Как сообщает «Крымское информационное агентство», по утверждениям женщины, опасный предмет она нашла еще в апреле 2022 года и все это время носила с собой.

Обнаружили взрывчатку сотрудники ФСБ. На заседании суда 44-летняя крымчанка не признала свою вину. Она утверждала, что материалы дела сфальсифицированы за ее публичную деятельность.

- Феодосийский городской суд Республики Крым признал подсудимую виновной в инкриминируемом ей преступлении и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 50 тыс. рублей, - цитирует издание пресс-службу Верховного суда Крыма.

Женщина не согласилась с решением первой инстанции и подала апелляцию. В итоге, ей удалось «урезать» себе срок на 1 месяц.