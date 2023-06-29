Крымчанка получила семь лет колонии за взрывное устройство в сумочке

С решением суда женщина не согласилась Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Кировского района Крыма получила реальный тюремный срок на взрывное устройство, которое она носила в сумке. Как сообщает «Крымское информационное агентство», по утверждениям женщины, опасный предмет она нашла еще в апреле 2022 года и все это время носила с собой.

Обнаружили взрывчатку сотрудники ФСБ. На заседании суда 44-летняя крымчанка не признала свою вину. Она утверждала, что материалы дела сфальсифицированы за ее публичную деятельность.

- Феодосийский городской суд Республики Крым признал подсудимую виновной в инкриминируемом ей преступлении и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 50 тыс. рублей, - цитирует издание пресс-службу Верховного суда Крыма.

Женщина не согласилась с решением первой инстанции и подала апелляцию. В итоге, ей удалось «урезать» себе срок на 1 месяц.