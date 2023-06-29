На Крымскому мосту растянулась 4-километровая пробка

Фото: инфоцентр "Крымский мост"

На Крымском мосту из-за ухудшения погоды образовалась четырехкилометровая пробка. Как сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко, время ожидания досмотра увеличилось до двух часов.

- По поручению Главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова Минтрансом РК, на постоянной основе проводится мониторинг досмотровых мероприятий на Крымском мосту, - отмечает министр.

Машины выстроились в ряд из-за сильных дождей, которые принес в Крым холодный фронт еще 28 июня. Так, сегодня время ожидания досмотра составило до двух часов. К счастью, к вечеру четверга ливень закончился, а штат сотрудников на досмотровых пунктах – увеличился.

Напомним, 29 июня по всей территории полуострова было объявлено штормовое предупреждение. По информации регионального гидрометцентра, в четверг в Крыму весь день льют сильные ливни, возможны грозы, град и шквалистый ветер до 20 м/c.