В Евпатории два месяца будут перекрывать дороги по пятницам с 30 июня

Фото: пресс-служба администрации Евпатории

В связи с проведением фестиваля «Летние вечера на Караимской» в Евпатории будут перекрывать дороги. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фестиваль традиционно проходит на туристическом маршруте «Малый Иерусалим». В связи с этим на некоторых улицах ограничат движение транспорта. Это будет происходить по пятницам в течение двух месяцев.

– Так, 30 июня, а также 7, 14, 21, 28 июля, 4, 11, 18, 25 августа и 1 сентября с 16.00 до 22.00 будет ограничено движение на пересечении улиц Училищная и Караимская, Училищная и Тучина... на пересечении улиц Караимская и Тучина, Караева и Караимская, – говорится в сообщении.

В администрации подчеркнули, что вышеупомянутые ограничения не вызовут препятствий для движения по улицам Караева и Училищной. Сообщается также, что на туристическом маршруте «Малый Иерусалим» ограничат движение всех видов транспорта.