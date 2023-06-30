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НовостиОбщество30 июня 2023 10:52

В Симферополе пройдут шесть ярмарок

В Симферополе пройдут ярмарки 1 и 2 июля
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Евгения ГУСЕВА

Фото: Евгения ГУСЕВА

В субботу и воскресенье, 1 и 2 июля, в Симферополе пройдут ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ярмарки в крымской столице проходят каждую неделю. 1 июля они состоятся на улице Аэрофлотской, 16, на Энергетиков, 2 в поселке Грэсовский, на Героев Сталинграда, 8, а также на Залесской, 97. На следующий день покупателей ждут на улицах Мате Залки, 17 и Балаклавская, 119.

На ярмарках можно будет приобрести качественную продукцию, изготовленную в Крыму. В администрации подчеркнули, что цены там будут на 15-20% ниже рыночных.