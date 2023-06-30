В Крыму Nissan насмерть сбил 55-летнего мужчину

Фото: пресс-служба МВД по РК

В четверг, 29 июня, в Раздольненском районе Nissan Almera насмерть сбил 55-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Трагедия произошла в два часа ночи неподалеку от Раздольного. 47-летний мужчина ехал за рулем Nissan со стороны села Портовое в сторону Евпатории. Иномарка сбила мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

– В результате ДТП 55-летний пешеход получил травмы несовместимые с жизнью, – отметили в МВД.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.