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НовостиПроисшествия30 июня 2023 16:07

В Крыму Nissan насмерть сбил 55-летнего мужчину

Трагедия произошла неподалеку от Раздольного
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

В четверг, 29 июня, в Раздольненском районе Nissan Almera насмерть сбил 55-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Трагедия произошла в два часа ночи неподалеку от Раздольного. 47-летний мужчина ехал за рулем Nissan со стороны села Портовое в сторону Евпатории. Иномарка сбила мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

– В результате ДТП 55-летний пешеход получил травмы несовместимые с жизнью, – отметили в МВД.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.