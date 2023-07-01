Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июля 2023 3:20

Погода на 1 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 28 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 1 июля 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Ялте днем тепло +24…+25°.

В Ялте днем тепло +24…+25°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 июля на Крымском полуострове комфортная суббота.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 26...28°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Днем тепло 26…28°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +24…+25°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +28…+29°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +25…+27°, западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Саках +27…+28°, западный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Керчи +25…+27°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Феодосии +25…+26°, западный ветер 3-5 м/с. Ясно. .

В Судаке +26…+27°, западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +23…+26°, западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Джанкое +25…+28°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Армянске +26…+27°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Белогорске +24…+25°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +15…+22°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50