Погода на 1 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 28 градусов

В Ялте днем тепло +24…+25°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
1 июля на Крымском полуострове комфортная суббота.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 26...28°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Днем тепло 26…28°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +24…+25°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +28…+29°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +25…+27°, западный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Саках +27…+28°, западный ветер 3-6 м/с. Ясно.
В Керчи +25…+27°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Феодосии +25…+26°, западный ветер 3-5 м/с. Ясно. .
В Судаке +26…+27°, западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Черноморском +23…+26°, западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Джанкое +25…+28°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Армянске +26…+27°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Белогорске +24…+25°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море прогрелась до +15…+22°.
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