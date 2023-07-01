В Севастополе будут проводить экскурсии во Владимирском соборе Херсонеса Таврического

Свято-Владимирский кафедральный собор. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Севастополе находится музей под открытым небом – Херсонес Таврический, на территории, которого расположен Владимирский собор. Возможно в ближайшем будущем храм можно будет посетить с экскурсией, ведь руководство Херсонеса Таврического подписало соглашения о сотрудничестве с Симферопольской и Крымской епархией Русской православной церкви (Московского Патриархата).

Договор предполагает развитие музея-заповедника не только как историко-археологического, но и как духовного центра.

В пресс-службе музея заповедника напомнили, что Херсонес Таврический – это место крещения великого князя Владимира. Подлинный сакральный центр России, в котором бережно хранят и возрождают духовное наследие страны, пропагандируют ее культурное достояние. Поэтому трудно переоценить взаимодействие с Крымской митрополией.

Музей-заповедник уже пятый год сотрудничает с Севастопольским благочинием - проводятся совместные занятия с детьми и молодежью, помогающие укреплять православные традиции России.

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