В Севастополе будут проводить экскурсии во Владимирском соборе Херсонеса Таврического

Свято-Владимирский кафедральный собор.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Севастополе находится музей под открытым небом – Херсонес Таврический, на территории, которого расположен Владимирский собор. Возможно в ближайшем будущем храм можно будет посетить с экскурсией, ведь руководство Херсонеса Таврического подписало соглашения о сотрудничестве с Симферопольской и Крымской епархией Русской православной церкви (Московского Патриархата).
Договор предполагает развитие музея-заповедника не только как историко-археологического, но и как духовного центра.
В пресс-службе музея заповедника напомнили, что Херсонес Таврический – это место крещения великого князя Владимира. Подлинный сакральный центр России, в котором бережно хранят и возрождают духовное наследие страны, пропагандируют ее культурное достояние. Поэтому трудно переоценить взаимодействие с Крымской митрополией.
Музей-заповедник уже пятый год сотрудничает с Севастопольским благочинием - проводятся совместные занятия с детьми и молодежью, помогающие укреплять православные традиции России.
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