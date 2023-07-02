Названа крымская трасса, где происходит больше всего ДТП

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Наибольшее количество ДТП в Крыму происходит на автодороге Джанкой – Симферополь – Алушта – Ялта. Об этом сообщил начальник Управления ГИБДД по РК Анатолий Борисенко.

По его словам, больше всего аварий произошло в Симферопольском районе, Керчи, Судаке и Бахчисарайском районе.

– Если говорить про конкретную автодорогу, то я бы отметил дорогу Ялта – Алушта –Симферополь, которую мы в народе привыкли называть Московская трасса и которая идет от Джанкоя, – сказал Борисенко агентству РИА Новости Крым.

Такое положение дел руководитель республиканского ГИБДД связал с увеличением потока транспорта. После того, как на Крымском мосту ввели ограничения, фуры перенаправили через сухопутный коридор, проходящие через Джанкой. На эту дорогу передислоцировали дополнительные наряды ДПС.

Боринсенко рассказал, что ранее там проходило 200-300 машин. На сегодняшний день со стороны Армянска зашло 1086 автомобилей, а со стороны пункта пропуска «Перекоп – 700.

– Это только вошли в Республику Крым, – отметил Борисенко.