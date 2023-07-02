В Симферополе установили 500 контейнеров для раздельного сбора мусора

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Симферополе установили более 500 контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом сообщил заместитель директора по производству и хозяйственной деятельности предприятия «Крымэнергоресурсы» Сергей Приймак.

Контейнеры желтого цвета устанавливают возле домов. Мусор из них вывозят специальные машины. В крымской столице работают три таких автомобиля.

– Обеспечивает вывоз 62 машины, которые обеспечивают 2 451 контейнерный бак под ТКО, 85 лодок и бесконтейнерный сбор на 594 улицах, – цитируют замдиректора «Вести Крым».

Всего в столице республики собирают около 360 тонн отходов в сутки.