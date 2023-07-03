НовостиОбщество 2 июля 2023 22:24

Погода на 3 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 3 июля 2023 года в Крыму и Севастополе