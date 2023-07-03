Погода на 3 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

Вода в Черном море прогрелась до +24°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
3 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в западных районах ожидается высокая пожарная опасность.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 29...30°.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 26…28°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +24…+25°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно.
В Алуште +26…+27°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +25…+27°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Саках +26…+28°, западный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +25…+28°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Феодосии +24…+25°, западный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Судаке +23…+26°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Черноморском +29…+30°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Джанкое +29…+30°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Армянске +27…+29°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Белогорске +27…+28°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
Вода в Черном море прогрелась до +16…+24°.
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