Житель Евпатории пойдет под суд за наркоторговлю

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Евпатории жителя Крыма обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Фигурант наладил поставки наркотиков в Крым. Мужчина не раз заказывал ЛСД и N-метилэфедрон. Запрещенные вещества обвиняемый забирал на почте и отвозил в свою квартиру.

– Для сбыта запрещенных веществ обвиняемый использовал систему «тайниковых» закладок, в которых поместил 8 полимерных пакетов, – отметили в прокуратуре.

Крымчанина задержали сотрудники ФСБ. Уголовное дело направили в Евпаторийский городской суд.