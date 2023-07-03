Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 июля 2023 8:35

В Севастополе иностранца выдворят из России за употребление наркотиков

Кроме того, его оштрафовали на 4 тысячи рублей
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Севастополе суд принял решение о выдворении 38-летнего гражданина Азербайджана за пределы России. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

На одном из рынков полицейские заметили иностранца, имеющего признаки потребления наркотиков. Мужчину повезли на освидетельствование, и подозрения правоохранителей подтвердились.

– Мужчина рассказал, что в день задержания курил марихуану, – отметили в МВД.

На мужчину завели административное дело. Суд оштрафовал гражданина Азербайджана на 4 тысячи рублей. Кроме того, было принято решение об административном выдворении нарушителя за пределы России. Иностранца направили в Центр временного содержания иностранных граждан МВД России в Ростовской области.