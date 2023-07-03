В Севастополе иностранца выдворят из России за употребление наркотиков

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В Севастополе суд принял решение о выдворении 38-летнего гражданина Азербайджана за пределы России. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

На одном из рынков полицейские заметили иностранца, имеющего признаки потребления наркотиков. Мужчину повезли на освидетельствование, и подозрения правоохранителей подтвердились.

– Мужчина рассказал, что в день задержания курил марихуану, – отметили в МВД.

На мужчину завели административное дело. Суд оштрафовал гражданина Азербайджана на 4 тысячи рублей. Кроме того, было принято решение об административном выдворении нарушителя за пределы России. Иностранца направили в Центр временного содержания иностранных граждан МВД России в Ростовской области.