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НовостиОбщество3 июля 2023 10:34

Ущерб от водной блокады Крыма составил 152 миллиарда рублей

Документы подадут в Арбитражный суд республики
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Ирина ГЕРЦ

Фото: Ирина ГЕРЦ

Ущерб от водной блокады Крыма, которую организовала Украина, составил 152 миллиарда рублей. Об этом сообщает КИА.

Депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов отметил, что все документы, касающиеся блокады, подадут в Арбитражный суд республики.

– Очень важно оформить юридическое основание для дальнейшего истребования денег с Украины, – пояснил парламентария.

Далее, по его словам, специальная комиссия при Госсовете Крыма подсчитает ущерб, нанесенный энергетической и продовольственной блокадами региона.