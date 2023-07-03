Ущерб от водной блокады Крыма составил 152 миллиарда рублей

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Ущерб от водной блокады Крыма, которую организовала Украина, составил 152 миллиарда рублей. Об этом сообщает КИА.

Депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов отметил, что все документы, касающиеся блокады, подадут в Арбитражный суд республики.

– Очень важно оформить юридическое основание для дальнейшего истребования денег с Украины, – пояснил парламентария.

Далее, по его словам, специальная комиссия при Госсовете Крыма подсчитает ущерб, нанесенный энергетической и продовольственной блокадами региона.