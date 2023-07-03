Выпускница из Евпатории сдала ЕГЭ по двум предметам на 200 баллов

Школьница из Евпатории написала Единый государственный экзамен по двум предметам на 200 баллов Фото: Мария ЛЕНЦ

Школьница из Евпатории написала Единый государственный экзамен по двум предметам на 200 баллов. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.

– Выпускница средней школы №17 получила 200 баллов на Едином государственном экзамене по двум предметам. Ей удалось набрать максимальное количество баллов по биологии и химии, – говорится в сообщении.

Еще две школьницы из Евпатории получили максимальный балл по одному предмету: выпускница СШ №2 сдала на 100 баллов литературу, а выпускница гимназии №8 – русский язык.

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