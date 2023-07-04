Фото: МБУК «Парки столицы»

В парке имени Гагарина в Симферополе устанавливают систему капельного орошения для роз. Об этом сообщает МБУК «Парки столицы».

По периметру труда высадили 500 кустов роз. К каждому из этих растений подводится полив. Вода будет подаваться прямо к корням растений.

– При таком поливе почва остается равномерно увлажненной, что избавляет растения от пересыхания, – говорится в сообщении.

Еще одним преимуществом такой системы орошения станет экономия воды, трудозатрат и времени. На сегодняшний день большая часть работ уже выполнена.

– Система капельного орошения скоро начнёт функционировать, а розы продолжат радовать гостей парка своим пышным цветением и приятным ароматом, – отметили в МБУК «Парки столицы».

Напомним, в 2023 году в Симферополе собираются высадить более 190 тысяч цветов, более 23 тысяч кустарников и 2,5 тысячи деревьев. Сообщалось, что количество высаженных деревьев будет в разы превышать число спиленных.