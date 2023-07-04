В Крыму совершившая 38 преступлений пристав пойдет под суд

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В Бахчисарайском районе судебного пристава-исполнителя обвиняют в получении взяток, злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, за взятки в размере 25 тысяч рублей пристав освобождала осужденных от исправительных работ. На основании сфальсифицированных документов она оканчивала исполнительные производства, отменяя назначенные меры принудительного исполнения и ограничения. На счету женщины 38 преступлений.

– Она обвиняется в 16 эпизодах злоупотребления должностными полномочиями, 19 эпизодах служебного подлога и 3 эпизодах получения взятки, – отметили в прокуратуре.

Фигурантку отстранили от занимаемой должности на время предварительного следствия. Женщина полностью признала свою вину и написала явку с повинной. Уголовное дело направили в суд.