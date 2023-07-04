В лавандовых полях Крыма прошли три фестиваля

Концертным залом стало цветущее лавандовое поле Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В начале июля в бескрайних лавандовых полях села Тургеневка прошли три фестиваля - «Природа искусства», «Краски лета» и «Джаз и латина».

Концертным залом стало цветущее поле Крыма А на сцене под открытым небом выступили уже известный в Крыму король джаза Стивен Митчелл, его коллега Сику Плам. А также оперный певец Игорь Горбань и известная севастопольская певица Анна Шакель.

Как отметила руководитель фестиваля «Природа Искусства» Екатерина Графодатская, это были невероятные летние выходные.

- На обоих концертах было большое количество зрителей, и теперь наш лавандовый Фестиваль точно стал самым масштабным в мире, - отметила руководитель фестиваля.

Стоит отметить, что премьера Фестиваля «Природа Искусства» состоялась в 2022 году.