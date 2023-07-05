Крымчанам, чье жилье было признано аварийным, вручили ключи от новых квартир

Жители Симферополя и Бахчисарайского района, чье жилье было признано аварийным еще с 2017 года, получили ключи от новых квартир в ЖК «Жигулина роща». Фото: телеграм-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Глава Республики Крым Сергей Аксенов 5 июля вручил ключи от новых квартир семьям, переселяемым из аварийного жилищного фонда Симферополя и Бахчисарая. Об этом сообщает Крымская газета.

– Сегодня жители Симферополя и Бахчисарайского района, чье жилье было признано аварийным еще с 2017 года, получили ключи от новых квартир в ЖК «Жигулина роща». Вручил новоселам долгожданные ключи глава Крыма Сергей Аксенов, – пишет издание.

Фото: телеграм-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Фото: телеграм-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Переселение граждан из аварийного жилья проводится в рамках федеральной программы и нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В ближайшие годы ключи от новых квартир получат еще около 460 крымчан.

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