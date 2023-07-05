В Крыму отремонтируют Дом дружбы народов

Фото: пресс-служба главы Крыма

В Крыму планируют отремонтировать Дом дружбы народов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Руководитель региона встретился с представителями национально-культурных общин Крыма.

– Обсудили и наметили дальнейший план совместной деятельности, – отметил Аксенов.

На встрече, в частности, шла речь о том, что необходимо отремонтировать здание Дом дружбы народов. Аксенов заверил, что варианты решения этого вопроса рассмотрят в ближайшее время. Глава республики и представители национально-культурных общин также изучили перспективы работы национальных редакций в крымских СМИ.