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НовостиОбщество5 июля 2023 10:01

В Крыму отремонтируют Дом дружбы народов

Варианты решения этого вопроса рассмотрят в ближайшее время
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба главы Крыма

Фото: пресс-служба главы Крыма

В Крыму планируют отремонтировать Дом дружбы народов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Руководитель региона встретился с представителями национально-культурных общин Крыма.

– Обсудили и наметили дальнейший план совместной деятельности, – отметил Аксенов.

На встрече, в частности, шла речь о том, что необходимо отремонтировать здание Дом дружбы народов. Аксенов заверил, что варианты решения этого вопроса рассмотрят в ближайшее время. Глава республики и представители национально-культурных общин также изучили перспективы работы национальных редакций в крымских СМИ.