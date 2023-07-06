Погода на 6 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 36 градусов

Черное море у берегов Ялты прогрелось до плюс 23 градусов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
6 июля в западных районах Крымского полуострова сохранится высокая пожарная опасность.
В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 32...34°.
В Севастополе малооблачно. Ветер днем юго-западный 5-10 м/с. Тепло 31…33°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +28…+29°, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Ясно.
В Алуште +29…+31°, север-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Евпатории +33…+34°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Саках +33…+36°, восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Керчи +30…+32°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Ясно.
В Феодосии +28…+29°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Судаке +29…+31°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Черноморском +35…+37°, восточный ветер 2-7 м/с. Ясно.
В Джанкое +33…+34°, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Ясно.
В Армянске +32…+34°, восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Белогорске +31…+32°, восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
Вода в Черном море прогрелась до +19…+25°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50