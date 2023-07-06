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НовостиОбщество5 июля 2023 22:03

Погода на 6 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 36 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 6 июля 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Черное море у берегов Ялты прогрелось до плюс 23 градусов.

Черное море у берегов Ялты прогрелось до плюс 23 градусов.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 июля в западных районах Крымского полуострова сохранится высокая пожарная опасность.

В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 32...34°.

В Севастополе малооблачно. Ветер днем юго-западный 5-10 м/с. Тепло 31…33°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +28…+29°, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Ясно.

В Алуште +29…+31°, север-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Евпатории +33…+34°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Саках +33…+36°, восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Керчи +30…+32°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Ясно.

В Феодосии +28…+29°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Судаке +29…+31°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Черноморском +35…+37°, восточный ветер 2-7 м/с. Ясно.

В Джанкое +33…+34°, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Ясно.

В Армянске +32…+34°, восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Белогорске +31…+32°, восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +19…+25°.

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