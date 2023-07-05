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НовостиОбщество5 июля 2023 11:27

На разработку проекта реставрации церкви Иоанна Предтечи в Керчи выделили 2,5 млн рублей

Храм пострадал после сильных ливней летом 2021 года
Дмитрий Коренев
Проект реставрации храма должен быть разработан до конца 2023 года

Проект реставрации храма должен быть разработан до конца 2023 года

Фото: Юлия МАРКИНА

На подготовку проекта ремонта и реставрации церкви Иоанна Предтечи в Керчи, выделили 2,5 млн рублей, проект должен быть разработан до конца 2023 года. Об этом сообщает Крымская газета.

– После получения положительного заключения экспертизы будет рассмотрена возможность выделения финансирования на проведение в церкви ремонтно-реставрационных работ. Церковь зарегистрирована в едином государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Проект должен включать разработку первоочередных противоаварийных мероприятий, – пишет издание.

Напомним, летом 2021 года на Крымский полуостров обрушились мощные дожди, в результате чего подтопило более полутысячи придомовых территорий и десятки социально значимых объектов. В июле того же года Совмин Республики Крым направил предложения в Минкульт РФ о финансировании ремонтно-реставрационных работ по нескольким объектам, пострадавшим от ливней. В список вошел в том числе и православный храм в Керчи, который является объектом культурного наследия.

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