На разработку проекта реставрации церкви Иоанна Предтечи в Керчи выделили 2,5 млн рублей

Проект реставрации храма должен быть разработан до конца 2023 года Фото: Юлия МАРКИНА

На подготовку проекта ремонта и реставрации церкви Иоанна Предтечи в Керчи, выделили 2,5 млн рублей, проект должен быть разработан до конца 2023 года. Об этом сообщает Крымская газета.

– После получения положительного заключения экспертизы будет рассмотрена возможность выделения финансирования на проведение в церкви ремонтно-реставрационных работ. Церковь зарегистрирована в едином государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Проект должен включать разработку первоочередных противоаварийных мероприятий, – пишет издание.

Напомним, летом 2021 года на Крымский полуостров обрушились мощные дожди, в результате чего подтопило более полутысячи придомовых территорий и десятки социально значимых объектов. В июле того же года Совмин Республики Крым направил предложения в Минкульт РФ о финансировании ремонтно-реставрационных работ по нескольким объектам, пострадавшим от ливней. В список вошел в том числе и православный храм в Керчи, который является объектом культурного наследия.

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