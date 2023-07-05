В крымском общественном транспорте будут ловить зайцев

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

На всех маршрутах регулярных перевозок ГУП РК «Крымтроллейбус» начиная с 6 июля пройдут рейды по выявлению безбилетных пассажиров. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

Уточняется, что в рейдах примут участие сотрудники предприятия и полицейские.

– В отношении нарушителей будут составлены протоколы административного нарушения, которые влекут за собой наложение штрафа в размере от 100 до 500 рублей, в междугороднем общественном транспорте от 300 до 700 рублей, а за повторный безбилетный проезд от 1000 до 1500 рублей, – говорится в сообщении.

В «Крымтроллейбусе» напомнили, что подтвердить факт оплаты проезда можно при помощи билета, а при безналичной оплате - через специальное устройство контролера, которое на входе в салон считывает информацию о всех проведенных оплатах. Также возможна демонстрация сообщений на мобильных устройствах о списании средств за оплату проезда.

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