Водитель не вписался в поворот на «Тавриде»: два человека получили травмы

Фото: пресс-служба ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"

На трассе «Таврида» в районе поворота на село Ильичево, легковой автомобиль не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

К месту происшествия выезжала дежурная группа из трех специалистов Ленинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», а также сотрудники скорой медицинской помощи и ГИБДД. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России по Республике Крым. В машине находились три человека, один из которых несовершеннолетний. Водитель и один пассажир пострадали.

- Спасатели оказали первую им первую доврачебную помощь посредством наложения повязок на поврежденные части тела. Также сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» транспортировали пострадавшего пассажира к автомобилю скорой помощи для дальнейшей госпитализации. Кроме того, спасатели приняли все необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности на месте ДТП, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Фото: пресс-служба ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"

Напомним, с начала года на трассе «Таврида» произошло 30 аварий, в которых погибли 6 человек.