Фото: пресс-служба администрации Костромы

В Евпатории установят светильники алтайской компании «Энергосберегающие технологии». Об этом сообщили в пресс-службе краевого Министерства промышленности и энергетики.

Заказчиком выступила организация, занимающаяся благоустройством города, МБУ «Порядок». В конкурсе победило алтайское предприятие. Оно поставило более 300 светильников с рекордным показателем энергоэффективности 195 Лм/Вт. Такая высокая эффективность стала возможна благодаря новой технологии, на которую в компании ЭСТ был оформлен патент. Светильники будут освещать улицы, парки и скверы.