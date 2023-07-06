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НовостиОбщество6 июля 2023 5:07

В Евпатории установят светильники алтайской компании

В город поставили более 300 таких изделий
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Костромы

Фото: пресс-служба администрации Костромы

В Евпатории установят светильники алтайской компании «Энергосберегающие технологии». Об этом сообщили в пресс-службе краевого Министерства промышленности и энергетики.

Заказчиком выступила организация, занимающаяся благоустройством города, МБУ «Порядок». В конкурсе победило алтайское предприятие. Оно поставило более 300 светильников с рекордным показателем энергоэффективности 195 Лм/Вт. Такая высокая эффективность стала возможна благодаря новой технологии, на которую в компании ЭСТ был оформлен патент. Светильники будут освещать улицы, парки и скверы.