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НовостиОбщество6 июля 2023 5:24

В Керчи продлили контракты на благоустройство общественных пространств

Работы должны были выполнить к 30 июня
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Керчи

Фото: пресс-служба администрации Керчи

В Керчи продлили действие контрактов на благоустройство общественных пространств. Об этом сообщает «Крым 24».

В городе-герое насчитывается пять общественных пространств: «Черепашка», «Адмиралтейский», а также территории в микрорайонах Капканы, Мичурино и Аджимушкай. Объекты были сдать до 30 июня, однако в срок уложиться не удалось. Причиной тому послужила непогода. На сегодняшний день работы выполнены на 80%. На благоустройство выдели 124 миллиона рублей, а освоили 72 миллиона. В основном осталось выполнить работы по благоустройству детских и спортивных площадок. Ожидается, что благоустройство завершится к концу июля.