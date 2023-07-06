Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 июля 2023 6:11

В Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность 7 и 8 июля

6 июля сохранится высокая пожароопасность
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу и субботу, 7 и 8 июля, в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

По данным синоптиков, в четверг, 6 июля, в западных и центральных районах Крыма сохранится высокая пожарная опасность. Последующие два дня, 7 и 8 июля, в западных и центральных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, в Красногвардейском районе Крыма горела летняя кухня. В результате пострадал один человек. Его увезли в больницу с ожогами.