Аксенов: лучше всего с поставленными задачами справились Алушта и Кировский район

Фото: пресс-служба главы Крыма

К настоящему времени лучше всего с поставленными задачами справились Алушта и Кировский район. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Руководитель региона провел совещание о проблемных вопросах муниципалитетов. Там подвели промежуточные итоги исполнения данных ранее поручений.

– На сегодняшний день лучше всего с поставленными задачами справились Алушта и Кировский район, – подчеркнул Аксенов.

Однако глава Крыма призвал руководство этих муниципалитетов не останавливаться на достигнутом, а наращивать темп. По его словам, всем главам администраций нужно усилить контроль за исполнением поручений. Аксенов подчеркнул, что чиновники также должны определить дневную норму уборки территорий и ежедневно следить за ходом этой работы.

– Результат появится, когда все начнут принимать верные управленческие решения и лично участвовать во всех процессах, – заключил Аксенов.

Ранее сообщалось, что с 1 июля глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Совета министров республики Гоцанюк начнут контрольные выезды в муниципалитеты. Отмечалось, в ходе этих мероприятий будут приниматься кадровые решения. Аксенов отметил, что главам администраций нужно определить, какими силами будут достигнуты результаты по полученным поручениям и сколько на это уйдет времени. Глава Крыма также поручил заместителям председателя Совета министров усилить контроль над деятельностью МУПов.