На набережной Ялты ко Дню семьи, любви и верности высадили ромашки

Фото: телеграм-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

В Ялте в преддверии Дня семьи семьи, любви и верности обновили клумбы на городской набережной. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, ее слова приводит Крымское информационное агентство.

– На заранее подготовленные плоскости вместе с сотрудниками «Зеленстроя» высаживаем свыше 2 тысяч цветов – саженцы ипомеи, сальвии, колеуса и специально в честь праздника его главный символ – ромашку, – рассказала Павленко.

Градоначальница отметила, что в высадке цветов принимали участие в том числе многодетные семьи.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50