Дешевле, чем в Краснодаре: в Крыму снизились цены на продукты

Цены на многие социальные товары остались на прежнем уровне Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму провели еженедельный мониторинг цен на прилавках. Проверка показала, что на полуострове цены на социальные продукты ниже в среднем на 13%, чем в Краснодаре. Об этом сообщила заместитель министра промышленной политики РК Ирина Мезавцова.

- Мониторинг проводится на производственные товары первой необходимости более чем в 3 тыс. базовых объектах торговли различных форматов: крупные торговые и федеральные сети, розничные магазины, магазины шаговой доступности, рынки, а также ярмарки, - рассказала Ирина Мезавцова.

Отмечается, что по результатам проверки остались стабильными цены на хлеб, мясо, яйца, картофель, свеклу, муку, сахар, гречневую крупу и другие товары первой необходимости. Снизились цены до 5% и на репчатый лук, а на морковь - до 4%. При этом, специалисты отмечают, что может быть небольшое повышение цен на капусту из-за плохого урожая этого овоща. Также наблюдается незначительное подорожание риса - до 1,5 %