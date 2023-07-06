Сергей Аксенов вручил государственные награды строителям

Фото: Tg-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов вручил госнаграды строителям, которые трудятся на важных объектах инфраструктуры. Как руководитель республики сообщил в своем Tg-канале, благодарность работники получили за добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.

- Эти люди – настоящие труженики, профессионалы своего дела. Благодаря их работе строительные объекты в республике возводятся быстро, качественно, в соответствии со всеми требованиями. Именно на таких людях наша страна и держится, - подчеркнул Сергей Аксенов.

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Tg-канале добавил, что строители совершили трудовой подвиг.

- За восемь дней, - уточнил Олег Крючков.