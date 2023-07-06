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НовостиОбщество6 июля 2023 12:42

Из Анапы в Крым запустят дополнительную электричку

Электрички между Анапой и Крымом курсируют ежедневно
Дмитрий Коренев
Фото: ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

Фото: ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

Между Анапой и Крымом ежедневно курсируют пригородные электропоезда, напомнили в Минтрансе Крыма.

– В пятницу, субботу и воскресенье на популярном маршруте добавляется дополнительный поезд, – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

С актуальным расписанием движения поездов можно ознакомиться по ссылке.

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