Из Анапы в Крым запустят дополнительную электричку

Фото: ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

Между Анапой и Крымом ежедневно курсируют пригородные электропоезда, напомнили в Минтрансе Крыма.

– В пятницу, субботу и воскресенье на популярном маршруте добавляется дополнительный поезд, – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

С актуальным расписанием движения поездов можно ознакомиться по ссылке.

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