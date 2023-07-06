В Севастополе простились с разведчиком и фельдшером, погибшими в ходе СВО

Роман Герасимук и Константин Пепеляев. Фото: Михаил Развожаев\Telegram

В Севастополе простились с героически погибшими в ходе специальной военной операции бойцами Романом Герасимуком и Константином Пепеляевым. Печальную новость сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев в своем Tg-канале.

Казак хуторского общества «Севастопольская пластунская сотня» Роман Герасимук был разведчиком-пулеметчиком разведывательного отделения 126-ой отдельной гвардейской бригады береговой обороны, а медик Константин Пепеляев - главным корабельным старшиной, фельдшером морского тральщика.

Роман Герасимук отправился на СВО добровольцем и погиб в Херсонской области, рядом с поселком Белогрудный. КонстантинПепеляев был прикомандирован к подразделению морской пехоты в Запорожской области.

- Был ранен во время специальной военной операции на Ореховском направлении, от полученных тяжелых ран скончался в госпитале, - рассказал губернатор Севастополя.