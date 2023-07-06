В Крыму обезвредили снаряды и гранату времен Великой Отечественной войны

Фото: МЧС России по Республике Крым

6 июля пиротехники МЧС обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, обнаруженные в селе Ячменное Ленинского района Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Сотрудники чрезвычайного ведомства нашли тринадцать 45-миллиметровых артиллерийских снарядов, ручную гранату образца 1933 года и шесть запалов для такой же гранаты.

– Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – сообщили в МЧС.

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