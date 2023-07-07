В Раздольненском районе Крыма завершается строительство семи ФАПов

Фото: Минздрав Крыма

В Раздольненском районе Крыма завершается строительство семи фельдшерско-акушерских пунктов. Как сообщает пресс-служба Минздрава Крыма, к началу июля готовность ФАПов в селах Ботаническое, Ковыльное, Кропоткино, Кукушкино, Максимовка, Сенокосное и Серебрянка превышала 85%.

– В здания уже завезли медицинское оборудование и мебель, в настоящее время осуществляется сборка оборудования, пусконаладочные работы инженерных систем и сетей, установка малых архитектурных форм, монтаж наружного освещения и мероприятия по обеспечению доступности медучреждений для маломобильных пациентов, – говорится в сообщении.

Фото: Минздрав Крыма

Фото: Минздрав Крыма

Отмечается, что с открытием новых фельдшерско-акушерских пунктов медицинская помощь станет доступнее для более чем шести тысяч сельских жителей.

ФАПы возводятся в рамках регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Согласно контракту, все работы должны быть завершены до конца октября этого года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50