В Севастополе украли 1,6 млн рублей при ремонте подстанции скорой помощи

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В Севастополе возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при оплате договоров на ремонт подстанции скорой помощи, сумма ущерба превысила 1,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города-героя.

В июне-августе 2022 года Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф заключил с индивидуальным предпринимателем четыре договора на выполнение ремонта подстанции скорой помощи №3. Этот объект расположен на улице Бориса Михайлова. В Следственного комитете сообщили, что стоимость работ превысила 2,3 млн рублей. Ремонт нужно было выполнить в течение 15 рабочих дней. Бизнесмен выполнил работы лишь на 30%, но предоставил документы с недостоверными сведениями. В итоге ему заплатили полностью.

– Таким образом, учреждению причинен ущерб в размере свыше 1,6 млн рублей, – отметили в прокуратуре.

В отношении должностных лиц завели дело о превышении полномочий, а подрядчику инкриминируют мошенничество.

– Следствием с участием сотрудников республиканского УФСБ устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и принимаются меры к возмещению причиненного бюджету ущерба, – отметили в СК.