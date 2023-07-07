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НовостиПолитика7 июля 2023 12:29

Общественник из Германии Хайнрих Гинц привез гуманитарный груз для жителей новых российских регионов

В Крыму Хайнрих за свой счет доукомплектует груз, после чего продолжит свой путь в новые регионы России
Дмитрий Коренев
Фото: телеграм-канал председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова

Фото: телеграм-канал председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова

Общественник из Германии Хайнрих Гинц прибыл в Крым с гуманитарным грузом для жителей новых российских регионов. Об этом сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в своем телеграм-канале.

– Путь, который проделал общественник, был непростым во всех смыслах. Это касается и позиции официальных властей ФРГ, и продолжительности пути. Из города Розенхайм Хайнрих проехал около 7 тысяч километров, – отметил спикер крымского парламента.

Фото: телеграм-канал председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова

Фото: телеграм-канал председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова

Фото: телеграм-канал председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова

Фото: телеграм-канал председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова

В Крыму Хайнрих за свой счет доукомплектует груз, после чего продолжит свой путь в новые регионы России.

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