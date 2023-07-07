Школьница из Ялты передала на передовую рацию

Ученица 10 класса ялтинской школы №7 Елена Старушко отправила участникам СВО рацию Фото: Иван МАКЕЕВ

Ученица 10 класса ялтинской школы №7 Елена Старушко отправила участникам СВО рацию. Средство связи девочка приобрела на свои личные деньги, заработанные в свободное от учебы время.

– Ученица школы №7 Елена Старушко присоединилась к волонтерам, которые собирают гуманитарные грузы для фронта. На общую цель – победу в спецоперации – юная общественница потратила личные средства, – передает «Крым 24»

Штурмовой отряд «Крым» отблагодарил юную патриотку медалью.

Ранее КП-Крым писала, что перед парадным входом Симферопольского художественного музея открылась выставка «Твой Герой», посвященная участникам спецоперации. На стендах представлены истории героев СВО, информация о добровольческой деятельности крымской молодежи и о гуманитарных миссиях в новые регионы РФ.

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