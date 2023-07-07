Более 50% крымских девятиклассников ушли в колледжи

В Крыму в этом году более 50% выпускников 9-х классов решили продолжить обучение в средних профессиональных учебных заведениях. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Крыму в этом году более 50% выпускников 9-х классов решили продолжить обучение в средних профессиональных учебных заведениях. Об этом сообщила министр образования и науки Республики Крым Валентина Лаврик, ее слова передает радио «Крым».

По ее словам, среднее профессиональное образование с каждым годом выбирают все больше крымских школьников.

– Это повышает конкурс в учреждениях, и теперь у нас в колледжах есть специальности, на которые средний проходной балл 4,9. Отбор детей с таким высоким проходным баллом раньше могли себе позволить только вузы, – добавила Лаврик.

Она отметила, что нынешняя учебная программа СПО позволяет в более короткий срок получить профессию, которая обеспечит будущее и даст возможность получать достойную зарплату.

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