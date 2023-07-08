В Крыму уничтожили шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Фото: МЧС по РК

В пятницу, 7 июля, в Крыму обнаружили и уничтожили шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Так, в Керчи нашли две осколочных авиабомбы АО-2,5 и две минометные мины калибром 82 миллиметра. Эти предметы обнаружили на открытой территории между кооперативом «Степной» и поселке Партизанский. В 1,5 километра от села Батальное Ленинского района нашли артиллерийский снаряд калибром 105 миллиметров, а в Ялте – гранату РГД-33. Все вышеупомянутые опасные предметы уничтожили на специальном полигоне.

- Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, - говорится в сообщении.

Всего к операции привлекли 11 человек личного состава и четыре единицы техники.