Погода на 9 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 27 градусов

Вода в Черном море прогрелась до +24…+26°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
9 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 24...26°.
В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +25…+27°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Пасмурно, ливень.
В Алуште +25…+27°, северо-западный ветер 2-7 м/с. Пасмурно, ливень.
В Евпатории +24…+25°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Саках +24…+25°, северо-западный ветер 5-7 м/с. Пасмурно, ливень.
В Керчи +25…+26°, северо-западный ветер 3-10 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Феодосии +22…+26°, северо-западный ветер 3-9 м/с. Облачно с прояснениями.
В Судаке +26…+27°, северо-восточный ветер 2-8 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Черноморском +25…+26°, северный ветер 7-9 м/с. Облачно с прояснениями.
В Джанкое +24…+26°, северный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, ливень.
В Армянске +23…+25°, северо-западный ветер 5-8 м/с. Облачно с прояснениями.
В Белогорске +21…+23°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, ливень.
Вода в Черном море прогрелась до +24…+26°.
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