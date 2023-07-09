НовостиОбщество 8 июля 2023 22:46

Погода на 9 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 27 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 9 июля 2023 года в Крыму и Севастополе