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НовостиОбщество8 июля 2023 22:46

Погода на 9 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 27 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 9 июля 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Вода в Черном море прогрелась до +24…+26°.

Вода в Черном море прогрелась до +24…+26°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 24...26°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +25…+27°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Пасмурно, ливень.

В Алуште +25…+27°, северо-западный ветер 2-7 м/с. Пасмурно, ливень.

В Евпатории +24…+25°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Саках +24…+25°, северо-западный ветер 5-7 м/с. Пасмурно, ливень.

В Керчи +25…+26°, северо-западный ветер 3-10 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Феодосии +22…+26°, северо-западный ветер 3-9 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +26…+27°, северо-восточный ветер 2-8 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Черноморском +25…+26°, северный ветер 7-9 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +24…+26°, северный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, ливень.

В Армянске +23…+25°, северо-западный ветер 5-8 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +21…+23°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, ливень.

Вода в Черном море прогрелась до +24…+26°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50