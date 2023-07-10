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НовостиОбщество10 июля 2023 7:21

Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 9 километров

В очереди стоят более 1300 машин
Дмитрий Коренев
Фото: Оперативный штаб – Краснодарский край/Tg

Фото: Оперативный штаб – Краснодарский край/Tg

Протяженность автомобильной пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края выросла до 9 километров. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин.

– Очередь на подходах к Крымскому мосту для въезда в Крым вновь выросла до 9 километров, – написал Цуркин.

Как сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту, по состоянию на 10:00 в пробке со стороны Тамани стоит более 1300 автомобилей, время ожидания составляет около шести часов. Со стороны Керчи затруднений движения нет.

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