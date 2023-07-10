Пробка на Крымский мост со стороны Кубани увеличилась до тысячи автомобилей

Фото: чат для автомобилистов «Крымский мост»

Количество автомобилей в пробке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края вновь перевалило за тысячу. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– По состоянию на 13:00 очереди со стороны Тамани находится 1002 транспортных средства. Время ожидания около трех часов, – говорится в сообщении.

Со стороны полуострова также образовалась пробка. В очереди стоят 100 автомобилей.

Напомним, по состоянию на 10:00 в очереди на мост со стороны Кубани стояли 1310 машин, время ожидания составляло около шести часов. К 12:00 количество машин в пробке сократилось до 861, время ожидания - до трех часов.

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