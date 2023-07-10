В Керченской больнице №1 завершен капитальный ремонт

Фото: телеграм-канал председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова

В Керченской больнице №1 имени Н.И. Пирогова завершен капитальный ремонт. Об этом сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в своем телеграм-канале.

Напомним, в результате сильных дождей, обрушившихся на Керчь в июне 2021 года, центральная часть города оказалась полностью затопленной. От разгула стихии пострадала и больница №1, под водой оказалась техника, установленная на нижних этажах здания.

– На ремонт затопленных помещений и приобретение нового организационного и медицинского оборудования из республиканского бюджета было выделено более 66 млн рублей. Сегодня работы выполнены в полном объеме, – написал Константинов.

Фото: телеграм-канал председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова

Фото: телеграм-канал председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова

В прошлом году больница получила новый аппарат компьютерной томографии. Его разместили в модульной пристройке, которая должна обеспечивать полную сохранность дорогостоящего оборудования в случае подтопления.

Фото: телеграм-канал председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова

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