Антикоррупционный комитет обнаружил нарушения у «Крымэнерго»

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Антикоррупционный комитет и Служба финансового надзора Крыма выявили нарушения у ГУП РК «Крымэнерго». Об этом сообщает телеканал «Крым 24».

Проверку провели по поручению главы республики Сергея Аксенова. Особое внимание уделили организации работы закупочных комиссий. В результате проверяющие обнаружили нарушения, связанные с покупкой товарно-материальных ценностей по завышенным ценам. Их приобретали у недобросовестных поставщиков.

Кроме того, из-за некачественной организации работы закупочных комиссий нарушились сроки реализации инвестиционной программы, касающейся внедрения интеллектуальных систем учета электроэнергии. Материалы направили в правоохранительные органы.