Чрезвычайная пожароопасность сохранится в Крыму до 14 июля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чрезвычайная пожароопасность сохранится в западных районах Крыма до 14 июля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

– По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 11 – 14 июля в западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, – говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что с 8 июля в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры и сжигать сухую растительность и мусор в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50