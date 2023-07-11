За год из Крыма в новые регионы РФ и обратно перевезли 33 тысячи пассажиров

Фото: пресс-служба главы Крыма

За год из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области и обратно перевезли более 33 тысячи пассажиров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Автобусное сообщение между Крымом и новыми российскими регионами запустили 1 июля прошлого года. В настоящее время таким способом можно добраться из Симферополя, Ялты и Джанкоя в Мелитополь, Бердянск, Геническ и Скадовск.

– Все маршруты востребованы: за год перевезено более 33 тысяч пассажиров, – сообщил Аксенов.

По его словам, пассажиропоток во второй половине 2022 года превысил 12,5 тысячи человек. В первом полугодии 2023 году этот показатель вырос до 21 тысячи. Аксенов подчеркнул, что Крым, а также Херсонская и Запорожская области объединены экономическими, культурными и человеческими связями. Глава республики добавил, что еще со времен Российской империи три вышеперечисленных региона фактически представляли собой единый хозяйственный комплекс. В настоящее время, по его словам, разрушенные связи восстанавливаются.

– Поэтому не сомневаюсь, что пассажиропоток будет расти и дальше, а сотрудничество наших регионов – укрепляться и расширяться, – заключил глава Крыма.