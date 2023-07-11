В Севастополе взорвали бомбу, из-за которой эвакуировали 95 человек

Фото: кадр видео пресс-службы ГУ МЧС по Севастополю

Во вторник, 11 июля, в Севастополе уничтожили немецкую бомбу времен Великой Отечественной войны, из-за которой эвакуировали 95 человек. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.

Как сообщалось ранее, авиабомбу SC-50 нашли около 11.10 в районе села Поворотное. Территорию оцепили, бомбу вывезли. Снаряд находился в зоне плотной частной застройки. Поэтому оттуда эвакуировали 95 человек: 75 взрослых и 20 детей. Для этого был предоставлен автобус. К настоящему времени люди уже вернулись в свои дома. Боеприпас доставили на полигон, а затем уничтожили путем контролируемого подрыва.