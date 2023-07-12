Прокуратура Севастополя помогла 11 детям-инвалидам получить необходимые лекарства

Прокуратура города Севастополя помогла детям-инвалидам получить необходимые лекарства Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура города Севастополя помогла детям-инвалидам получить необходимые им лекарства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки, проведенной по поручению Генпрокуратуры РФ, выяснилось, что 11 детей-инвалидов не получали незарегистрированные в России «Вигабатрин» и «Эверолимус», хотя им были выписаны соответствующие льготные рецепты.

– После вмешательства надзорного ведомства проведены закупки необходимых медикаментов, 11 детей обеспечены лекарственными препаратами, – сообщили в прокуратуре.

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