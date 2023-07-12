В Симферополе открыли мурал герою СВО Валерию Чернякову

Фото: «Крым 24»

В Симферополе на фасаде гостиницы «Колос» (ул. Субхи, 4) появился мурал, посвященный герою специальной военной операции Валерию Чернякову.

– В Симферополе на улице Субхи открыли мурал с изображением героя спецоперации сержанта Валерия Чернякова, – передает «Крым 24».

Валерий Черняков погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Был посмертно представлен к орденам Мужества и «За верность долгу».

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