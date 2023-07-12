Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 июля 2023 8:23

В Симферополе открыли мурал герою СВО Валерию Чернякову

Портрет героя разместили на фасаде гостиницы «Колос»
Дмитрий Коренев
Фото: «Крым 24»

Фото: «Крым 24»

В Симферополе на фасаде гостиницы «Колос» (ул. Субхи, 4) появился мурал, посвященный герою специальной военной операции Валерию Чернякову.

– В Симферополе на улице Субхи открыли мурал с изображением героя спецоперации сержанта Валерия Чернякова, – передает «Крым 24».

Валерий Черняков погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Был посмертно представлен к орденам Мужества и «За верность долгу».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50