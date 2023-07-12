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НовостиОбщество12 июля 2023 9:20

На благоустройство территории у здания Госсовета в Симферополе выделили 7 млн рублей

Работы должны быть завершены до 30 октября
Дмитрий Коренев
Фото: vk.com/gs_rk82

Фото: vk.com/gs_rk82

На благоустройство территории вокруг здания Госсовета Крыма выделили 7 млн рублей. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на распоряжение главы Республики Крым «Об определении единственного подрядчика».

– Определить ООО «Строй Контракт» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство территории, прилегающей к зданию Государственного Совета Республики Крым», – приводит агентство текст документа.

Все работы по благоустройству должны быть выполнены до 30 октября текущего года.

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