На благоустройство территории у здания Госсовета в Симферополе выделили 7 млн рублей

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На благоустройство территории вокруг здания Госсовета Крыма выделили 7 млн рублей. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на распоряжение главы Республики Крым «Об определении единственного подрядчика».

– Определить ООО «Строй Контракт» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство территории, прилегающей к зданию Государственного Совета Республики Крым», – приводит агентство текст документа.

Все работы по благоустройству должны быть выполнены до 30 октября текущего года.

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